Premier League, club pronti a rifiutare l'introduzione del Var

Salah torna a Roma: dai gol per la Champions alla prima in A contro Difra

Il destino ha detto Mohamed Salah. La Roma, nell'urna di Nyon, ha pescato il Liverpool e dieci mesi dopo la sua cessione al club inglese l'egiziano sfiderà da avversario i suoi ex compagni. sarà lui il pericolo numero uno per la formazione di Eusebio Di Francesco in vista della doppia...