Premier League, colpaccio Liverpool: 3-1 al Man City e allungo in vetta

Il Liverpool lancia un segnale fortissimo al campionato, aggiudicandosi di prepotenza la super-sfida al vertice contro il Manchester City e inaugurando così la caccia al ritorno in vetta all'Inghilterra. Anche se con qualche brivido di troppo nel finale, perché ad Anfield, dopo un primo tempo ed in generale un'ora abbondante di gioco a favore dei Reds, avanti addirittura di tre gol, i Citizens rientrano e sfiorano più volte un secondo gol che avrebbe messo ulteriore pepe al finale. Per il momento, però, è allungo in vetta alla Premier League: Liverpool primo con 8 punti sulla nuova coppia di seconde, Chelsea e Leicester. A 9 c'è poi proprio il Manchester City.

Liverpool - Manchester City 3-1 (6' Fabinho, 13' Salah, 51' Mané - 78' Bernardo Silva)

Le altre partite della 12^ giornata

Norwich-Watford 0-2

Chelsea-Crystal Palace 2-0

Burnley-West Ham 3-0

Newcastle-Bournemouth 2-1

Southampton-Everton 1-2

Tottenham-Sheffield United 1-1

Leicester-Arsenal 2-0

Man United-Brighton 3-1

Wolverhampton-Aston Villa 2-1