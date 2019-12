Premier League, Crystal Palace-Brighton finisce in parità: 1-1

Finisce in parità la sfida fra Crystal Palace e Brighton di Premier League. Ospiti in vantaggio al 54° con Maupay, ma raggiunti da Zaha al 76°. In classifica cambia poco con la squadra di Londra che sorpassa l’Arsenal al nono posto, mentre il Brighton sale a 20 punti.

Il programma della diciassettesima giornata di Premier:

Liverpool-Watford 2-0

Burnley-Newcastle 1-0

Chelsea-Bournemouth 0-1

Leicester-Norwich 1-1

Sheffield United-Aston Villa 2-0

Southampton-West Ham 0-1

Manchester United-Everton 1-1

Wolverhampton-Tottenham 1-2

Arsenal-Manchester City 0-3

Crystal Palace-Brighton 1-1

Classifica: Liverpool 49, Leicester 39, Manchester City 35, Chelsea 29, Tottenham 26, Manchester City 25, Sheffield Utd 25, Wolverhampton 24, Crystal Palace 23, Arsenal 22, Newcastle 22, Burnlet 21, Brighton 20, Bournemouth 19, West Ham 19, Everton 18, Aston Villa 15, Southampton 15, Norwich 12, Watford 9,