Premier League, Everton batte Wolves 3-2. Kean e Cutrone, niente gol

Gol ed emozioni al Goodison Park per la prima sfida della domenica di Premier che metteva contro Everton e Wolverhampton, con i due attaccanti italiani a guidare le due compagini da titolari per la prima volta in campionato. Entrambi sostituiti (l'ex Juve al 76', l'ex Milan qualche minuto prima), nessuno dei due ha saputo trovare la via della rete. E alla fine ad avere la meglio sono stati i Toffees, che si sono imposti per 3-2, con il brasiliano Richarlison mattatore grazie alla sua doppietta.

Questo il programma completo del 4° turno di Premier League:

Sabato

13:30 Southampton - Manchester Utd 1-1

16:00 Chelsea - Sheffield Utd 2-2

16:00 Crystal Palace - Aston Villa 1-0

16:00 Leicester - Bournemouth 3-1

16:00 Manchester City - Brighton 4-0

16:00 Newcastle - Watford 1-1

16:00 West Ham - Norwich 2-0

18:30 Burnley - Liverpool 0-3