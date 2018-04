Premier League, Fellaini punisce l'Arsenal al 91': 2-1 per il Man United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel giorno dell'ultima gara di Wenger a Old Trafford con l'Arsenal, il Manchester United trionfa 2-1 contro i Gunners grazie ad un gol arrivato negli ultimi secondi. I Red Devils erano passati in vantaggio al dopo 16 minuti con Paul Pogba ma nella ripresa l'Arsenal ha trovato il pareggio grazie al grande ex Mkhitaryan che ha mostrato al Teatro dei Sogni la piccola vendetta personale per averlo lasciato andare. Al 91' però ci ha pensato Marouane Fellaini sull'assist di Young a regalare i tre punti allo United che con questa vittoria aumenta il gap sulle altre dietro e sale a 72 punti in classifica, a +5 sul Liverpool terzo, qualificandosi così matematicamente alla fase a gironi della prossima Champions League. Seconda sconfitta nelle ultime tre gare per l'Arsenal che resta a quota 57 al sesto posto.