Premier League, finale sul filo del rasoio: le sfide di Man City e Liverpool

Con la vittoria di oggi pomeriggio sul Burnley (lo 0-1 griffato da El Kun Aguero), il Manchester City ha risposto per le rime al Liverpool, che dal canto suo si era preso il momentaneo primato vincendo venerdì sera con l'Huddersfield, e si è riconquistato il primo posto della classifica. Adesso, con due giornata al termine dei giochi in campionato, la sfida promette di essere davvero avvincente. Proviamo a capire in anticipo come potrebbe andare, andando ad osservare gli impegni delle due squadre in calendario. Entrambe sembrerebbero avere incontri favorevoli, sulla carta: ecco perché un eventuale strafalcione potrebbe pesare doppio.

MANCHESTER CITY- 92 PUNTI

4/5 - vs. Leicester (casa)

12/5 - vs. Brighton (trasferta)

LIVERPOOL - 91 PUNTI

4/5 - vs. Newcastle (trasferta)

12/5 - vs. Wolverhampton (casa)