Premier League, Gabbiadini gol porta i Saints in salvo. Swansea ko

© foto di Federico De Luca

Il Southampton festeggia stasera la salvezza anticipata, (ma non ancora matematica per la differenza reti) grazie alla rete di Manolo Gabbiadini, che col gol firmato al 72' permette ai Saints di mettere fine ad una stagione da incubo che ha visto anche l'avvicendamento in panchina. Lo Swansea, al contrario, con questa sconfitta è ad un passo dal ritorno in Championship.