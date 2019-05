Premier League, Guardiola vince il premio "Manager of the year"

Pep Guardiola è stato nominato manager dell'anno di questa stagione di Premier League: "È un onore vincere questo premio" ha dichiarato il tecnico catalano, che ha aggiunto: "Voglio condividerlo con i miei giocatori che sono gli artefici di tutto. Voglio condividerlo con il mio staff perché abbiamo combattuto con tutti gli allenatori di Premier League, in particolar modo con Jurgen Klopp, un incredibile contendente al titolo fino all'ultimo". Guardiola ha battuto la concorrenza proprio di Jurgen Klopp, Nuno Espirito Santo e Mauricio Pochettino.

