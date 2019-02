Premier League, i 5 colpi più cari di gennaio: svetta il Chelsea con Pulisic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Premier League, come spesso capita, è stato il campionato in cui in questa finestra di mercato invernale sono stati mossi più soldi. 196 milioni in totale, considerando le operazioni di tutte le 20 squadre del campionato inglese, con un colpo su tutti: Christian Pulisic dal Borussia Dortmund al Chelsea per 64 milioni (già ufficiale, ma arriverà in estate). Sorprendente anche la cifra spesa dal Newcastle per prendere Almiron dall'Atlanta. Dietro di lui c'è il passaggio di Solanke dal Liverpool al Bournemouth, ma in lista è presente anche Emiliano Sala, che prima della tragica vicenda dell'aereo disperso era stato acquistato dal Cardiff per 17 milioni. Di seguito i cinque colpi più cari d'Inghilterra in questo gennaio 2019:

1. Pulisic, dal Borussia Dortmund al Chelsea (64 milioni)

2. Almiron, dall'Atlanta al Newcastle (23,4 milioni)

3. Solanke, dal Liverpool al Bournemouth (21,2 milioni)

4. Jonny Castro, dall'Atletico Madrid al Wolverhampton (20,5 milioni)

5. Sala, dal Nantes al Cardiff (17 milioni)