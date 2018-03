Premier League, i risultati delle gare delle 16: Burnley vede l'Europa

© foto di Federico De Luca

Di seguito i risultati degli incontri disputati alle ore 16 in Premier League. Spicca il netto successo del Burnley sul campo del West Ham. La squadra di Dyche è senza dubbio la rivelazione del campionato e a oggi sarebbe clamorosamente in Europa League. Al contrario gli hammers, nonostante gli investimenti in estate, è appena tre punti sopra la zona retrocessione. Si sta tirando fuori dalle sabbie mobili il Newcastle di Rafa Benitez, trascinata da Kenedy. In barba alle fake news Riyad Mahrez è ancora un calciatore e va pure in gol nel 4-1 con cui il Leicester ha travolto il West Bromwich, sempre più vicino alla Championship.

EVERTON-BRIGHTON 2-0 - 60' Bong aut., 76' Cenk Tosun

HUDDERSFIELD-SWANSEA 0-0

NEWCASTLE-SOUTHAMPTON 3-0 - 2' e 29' Kenedy, 57' Ritchie

WEST BROMWICH-LEICESTER 1-4 - 8' Rondon (W), 21' Vardy (L), 62' Mahrez (L), 76' Iheanacho (L), 94' Iborra (L)

WEST HAM-BURNLEY 0-3 - 66' Barnes (B), 70' e 81' Wood (B)

Classifica

MANCHESTER CITY 78

MANCHESTER UNITED 65

LIVERPOOL 60

TOTTENHAM 58

CHELSEA 53

ARSENAL 45

BURNLEY 43

LEICESTER 40

EVERTON 37

WATFORD 36

BRIGHTON 34

BOURNEMOUTH 33

NEWCASTLE 32

SWANSEA 31

HUDDERSFIELD 31

WEST HAM 30

SOUTHAMPTON 28

CRYSTAL PALACE 27

STOKE CITY 27

WEST BROMWICH 20