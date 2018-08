Premier League, i risultati: Finalmente Arsenal, Bournemouth primo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finalmente Arsenal: dopo due sconfitte consecutive Unai Emery centra il primo successo contro il West Ham: 3-1 in rimonta. Al gol di Arnautovic risponde Nacho Monreal nel primo tempo. Nella ripresa l'autorete di Diop porta avanti i gunners e Welbeck nei minuti di recupero mette il punto esclamativo.

Merita nota il Bournemouth, sorprendentemente al comando a pari punti col Manchester City. I cherries fermano l'Everton con una clamorosa rimonta: sotto di due reti a un quarto d'ora dalla fine (gol di Walcott e Keane), King su rigore e Aké regalano un clamoroso 2-2 ai propri tifosi.

Secondo successo consecutivo per il Leicester, che espugna al 92'il St. Mary's Stadium grazie a Maguire. Southampton illuso da Bertrand al 52', quattro minuti più tardi Gray pareggia i conti e il difensore corteggiato in estate dal Manchester United mette la freccia.

Altro pari a reti bianche per il Cardiff, dopo quello della settimana scorsa contro il Newcastle. Stavolta i gallesi fermano l'Huddersfield ma in avanti qualcosa non va. In tre partite ancora zero gol segnati.

Il programma

Wolverhampton - Manchester City 1-1

Arsenal - West Ham 3-1

Bournemouth - Everton 2-2

Huddersfield - Cardiff 0-0

Southampton - Leicester 1-2

Liverpool - Brighton (25/8, ore 18.30)

DOMANI

Watford - Crystal Palace (26/8, ore 14.30)

LUNEDI

Fulham - Burnley (27/8, ore 17)

Newcastle - Chelsea (27/8, ore 17)

MARTEDI

Manchester United - Tottenham (28/8, ore 21)