Turno infrasettimanale in Premier League. Il Chelsea, grazie ai suoi giovani talenti, ha la meglio sull'Aston Villa. Ritorno amaro per Josè Mourinho a Manchester. Lo United infatti si impone 2-1 sul suo Tottenham grazie alla doppietta di Rashford. Continua a vincere il Leicester, 2-0 contro il Watford: settima vittoria consecutiva per le Foxes. Successi anche per Southampton e Wolverhampton, rispettivamente contro Norwich e West Ham.

Chelsea-Aston Villa 2-1 (24' Abraham, 41' Trezeguet, 48' Mount)

Leicester-Watford 2-0 (55' Vardy, 90+5' Maddison)

Manchester United-Tottenham 2-1 (6' e 49' Rashford, 39' Alli)

Southampton-Norwich 2-1 (22' Ings, 43' Bertrand, 65' Pukki)

Wolverhampton-West Ham 2-0 (23' Dendoncker, 86' Cutrone)