E' finita 1-1 il match delle 15 di Premier League tra Newcastle e Wolverhampton. I padroni di casa di casa sono passati in vantaggio al 37' con Lascelles ma nella ripresa sono stati raggiunti dal gol di Jonny al 73' e hanno giocato il finale in dieci per l'espulsione di Sean Longstaff. Con questo punto il Newcastle sale a 9 punti e il Wolverhampton a quota 12.

Il programma completo del 10° turno di Premier League:

Venerdì

Southampton-Leicester 0-9

Sabato

Manchester City-Aston Villa 3-0

Brighton-Everton 3-2

Watford-Bournemouth 0-0

West Ham-Sheffield United 1-1

Burnley-Chelsea 2-4