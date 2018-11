Premier League, i Wolves si battono ma vince il Tottenham 3-2

Nel posticipo di Premier League vince il Tottenham che ha trovato un importante 3-2 in casa del Wolverhampton. Gli Spurs sono passati in vantaggio al 27' con Lamela e tre minuti dopo hanno raddoppiato con la rete di Lucas. Nella ripresa Kane ha firmato anche il tris al 62' ma sei minuti dopo Ruben Neves ha riaperto la gara su calcio di rigore e al 79', sempre su penalty, Jimenes ha trovato anche la seconda rete dei Wolves che non sono però riusciti a trovare il pareggio. Con questo successo il Tottenham sale a 24 punti e lascia il Wolverhampton a quota 15.

Questo il programma completo dell'undicesima giornata di Premier League:

3/11 13:30 Bournemouth-Manchester Utd 1-2

16:00 Cardiff-Leicester 0-1

16:00 Everton-Brighton 3-1

16:00 Newcastle-Watford 1-0

16:00 West Ham-Burnley 4-2

18:30 Arsenal-Liverpool 1-1

20:45 Wolves-Tottenham 2-3

4/11 16:00 Manchester City-Southampton

17:00 Chelsea-Crystal Palace

5/11 21:00 Huddersfield-Fulham