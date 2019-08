© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda gara di Premier League e seconda gara senza vittoria per il Chelsea che dopo il poker subito all'Old Trafford, ha debuttato a Stamford Bridge impattando per 1-1 contro il Leicester. I Blues sono passati in vantaggio dopo appena sette minuti con la rete di Mount ma nella ripresa sono stati raggiunti dal pareggio di Ndidi e con questo pareggio salgono a 1 punto in classifica mentre la squadra di Rodgers a quota due.

PREMIER LEAGUE - 2° TURNO

Sabato

Arsenal-Burnley 2-1

Aston Villa-Bournemouth 1-2

Brighton-West Ham 1-1

Everton-Watford 1-0

Norwich-Newcastle 3-1

Southampton-Liverpool 1-2

Manchester City-Tottenham 2-2

Domenica

Sheffield Utd-Crystal Palace 1-0

Chelsea-Leicester 1-1

Lunedì

21.00 Wolves-Manchester United