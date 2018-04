Premier League, il Chelsea continua a vincere: 1-0 allo Swansea

© foto di Imago/Image Sport

Terza vittoria di fila conquistata in campionato dal Chelsea che ha battuto 1-0 lo Swansea in trasferta. La squadra di Antonio Conte dopo la finale di FA Cup conquistata la corsa settimana, ha trovato tre punti importanti contro una squadra che sta lottando per la salvezza grazie alla rete di Fabregas arrivata dopo appena quattro minuti dall'inizio della gara sull'assist di Hazard. Con questo successo il Chelsea sale al quinto posto e si mette a -2 dal Tottenham quarto ma impegnato domani contro il Watford. Ennesimo ko per lo Swansea che resta quartultimo a 33 punti ma ha appena un punto di vantaggio sulla terzultima in classifica.