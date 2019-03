© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria conquistata a fatica e nel finale per il Chelsea che ha rimontato in casa del Cardiff trionfando per 2-1. I padroni di casa infatti sono passati in vantaggio al 46' con Camarasa ma i Blues prima hanno pareggiato con Azpilicueta all'84' e poi nel recupero hanno trovato i tre punti grazie alla rete di Loftus-Cheek. Con questo successo il Chelsea sale a 60 punti e raggiunge l'Arsenal mentre il Cardiff resta terzultimo a quota 28.

Questo il programma completo del 31° turno di Premier:

Sabato :

13:30 Fulham - Manchester City 0-2

16:00 Brighton - Southampton 0-1

16:00 Burnley - Wolves 2-0

16:00 Crystal Palace - Huddersfield 2-0

16:00 Leicester - Bournemouth 2-0

16:00 Manchester Utd - Watford 2-1

18:30 West Ham - Everton 0-2

Domenica :

15:05 Cardiff - Chelsea 1-2

17:30 Liverpool - Tottenham