Premier League, il Leicester travolge il Newcastle: ora è terzo

Tutto facile per il Leicester City in casa contro il Newcastle. La squadra allenata da Brendan Rodgers ha travolto in casa i Magpies per 5-0. Padroni di casa avanti con Ricardo Pereira, poi gli ospiti sono rimasti in dieci per l’espulsione di Hayden. Nella ripresa le Foxes hanno così potuto dilagare con una doppietta di Vardy e un autogol di Dummett. Al 90’ arriva anche il 5-0 firmato Ndidi. Il Leicester sale dunque al terzo posto a meno due dal Manchester City, mentre il Newcastle resta a cinque punti, al penultimo posto della graduatoria.

Premier League, il programma della settima giornata

Sheffield United-Liverpool 0-1 (70' Wijnaldum)

Aston Villa-Burnley 2-2 (33' El-Ghazi, 68' Rodriguez, 79' McGinn, 81' Wood)

Bournemouth-West Ham 2-2 (10' Yarmolenko, 17' King, 46' Wilson, 74' Cresswell)

Chelsea-Brighton 2-0 (50' Jorginho, 76' Willian)

Crystal Palace-Norwich 2-0 (21' Milivojevic, 92' Townsend)

Tottenham-Southampton 2-1 (24' Ndombelé, 39' Ings, 43' Kane)

Wolverhampton-Watford 2-0 (18' Doherty, 61' aut. Janmaat)

Everton-Manchester City 1-3 (24’ Gabriel Jesus, 33’ Calvert-Lewin, 71’ Mahrez, 84’ Sterling)

Leicester-Newcastle 5-0 (16’ Pereira, 54’ e 64’ Vardy, 57’ aut. Dummett, 90’ Ndidi)

Manchester United-Arsenal (lunedì ore 21)