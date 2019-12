© foto di Imago/Image Sport

Il Leicester continua nella sua personale rincorsa al Liverpool che staziona al comando della Premier League, e si conferma come attuale seconda forza in Inghilterra. A regalare il 2-1 finale alle Foxes ci ha pensato in pieno recupero Iheanacho, il cui gol ha piegato la resistenza dell'Everton. Ancora male invece il Manchester United, fermato sul 2-2 in casa dall'Aston Villa.

Il programma

Sabato

Newcastle-Manchester City 2-2

Burnley-Crystal Palace 0-2

Chelsea-West Ham 0-1

Liverpool-Brighton 2-1

Tottenham-Bournemouth 3-2

Southampton-Watford 2-1

Domenica

Norwich-Arsenal 2-2

Wolves-Sheffield United 1-1

Leicester - Everton 2-1 (68' Vardy, 94' Iheanacho - 23' Richarlison)

Manchester United - Aston Villa 2-2 (42' aut. Heaton, 64' Lindelof - 11' Grealish, 66' Mings)