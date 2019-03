© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Liverpool si riprende la vetta della Premier League. Dopo aver superato il turno in Champions League ai danni del Bayern Monaco, i Reds si impongono per 2-1 sul campo del Fulham, superando momentaneamente il Manchester City che però ha una partita in meno. Decisive le reti di Mane e Milner su rigore, m inutile il momentaneo pareggio di Babel.

Questo il programma completo del 31° turno di Premier:

Sabato :

16:00 Bournemouth-Newcastle 2-2

Brighton - Cardiff Posticipata

16:00 Burnley - Leicester 1-2

Watford - Southampton Posticipata

16:00 West Ham - Huddersfield 4-3

Wolves - Arsenal Posticipata