Premier League, il Liverpool liquida il Norwich in un tempo: 4-1 il finale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È cominciata con il piede giusto l'avventura in Premier League del Liverpool, che apriva le danze questa sera, affrontando i neo-promossi del Norwich in anticipo. Pratica sistemata dai Reds in un tempo solo, che ha visto la squadra di Klopp rientrare negli spogliatoi in vantaggio di ben quattro reti. Inutile dunque, se non per addolcire un po' la pillola ai Canaries, la rete segnata dal finlandese Pukki nel secondo tempo.

Liverpool - Norwich 4-1

[7' aut. Hanley (L), 19' Salah (L), 28' Van Dijk (L), 42' Origi (L), 64' Pukki (N)]