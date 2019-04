Premier League, il Man City non sbaglia e batte 3-1 il Crystal Palace

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Tottenham in Champions League, il Manchester City è tornato alla vittoria battendo 3-1 il Crystal Palace. La squadra di Guardiola è passata in vantaggio al 15' con il gol di Sterling che al 63' ha trovato anche il raddoppio e la doppietta personale. Nel finale Milivojevic ha accorciato le distanze ma non ha evitato la sconfitta del Palace che resta a quota 39 punti. Il City invece al 90' ha trovato anche il tris con Gabriel Jesus e con questo successo sale a 83 in classifica, a +1 sul Liverpool in campo più tardi contro il Chelsea.

PREMIER LEAGUE - 34° TURNO

Venerdì 12 aprile

Leicester - Newcastle 0-1

Sabato 13 aprile

Tottenham - Huddersfield 4-0

Brighton - Bournemouth 0-5

Burnley - Cardiff 2-0

Fulham - Everton 2-0

Southampton - Wolverhampton 3-1

Manchester United - West Ham 2-1

Domenica 14 aprile

Crystal Palace - Manchester City 1-3

17.30 Liverpool - Chelsea

Lunedì 15 aprile

21.00 Watford - Arsenal