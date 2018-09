Premier League, il Man City torna a vincere e resta a -2: 2-1 al Newcastle

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Wolverhampton, il Manchester City è tornato a vincere in Premier League battendo 2-1 il Newcastle. La squadra di Guardiola è passata in vantaggio dopo appena otto minuti grazie alla rete di Sterling ma al 30' Yedlin ha trovato il pareggio del Newcastle creando grande difficoltà ai Citizens. Nella ripresa però ci ha pensato Walker a regalare i tre punti alla sua squadra che si porta a dieci punti in classifica, a -2 da Chelsea e Liverpool. Il Newcastle invece dopo quattro giornate resta a quota uno.

PREMIER LEAGUE - TURNO 4°

Leicester-Liverpool 1-2

Brighton-Fulham 2-2

Chelsea-Bournemouth 2-0

Crystal Palace-Southampton 0-2

Everton-Huddersfield 1-1

West Ham-Wolverhampton 0-1

Manchester City-Newcastle 2-1

2/9 ore 14.30 Cardiff-Arsenal

2/9 ore 17 Burnley-Manchester United

2/9 ore 17 Watford-Tottenham