Premier League, il Man United vince e resta in scia: 2-1 al Watford

© foto di Imago/Image Sport

Vittoria importante conquistata dal Manchester United che sul campo dell'imbattuto e sempre vincente Watford ha trionfato per 2-1 trovando tre punti che permettono alla squadra di Mourinho di restare in scia alle prime. Il successo dei Red Devils è stato costruito tutto nel primo tempo con le reti di Lukaku e Smalling mentre nella ripresa Gray ha provato a riaprire la gara ma alla fine ha avuto la meglio lo United che sale a 9 punti in classifica. Primo ko in cinque gare per il Watford che resta a quota 12.

PREMIER LEAGUE - TURNO 5°

Tottenham-Liverpool 1-2

Bournemouth-Leicester 4-2

Chelsea-Cardiff 4-1

Huddersfield-Crystal Palace 0-1

Manchester City-Fulham 3-0

Newcastle-Arsenal 1-2

Watford-Manchester United 1-2

DOMENICA

14.30 Wolverhampton-Burnley

17.00 Everton-West Ham