Premier League, il Manchester City cade contro il Norwich: 3-2

© foto di Imago/Image Sport

Prima sconfitta stagionale per il Manchester City, che cade a sorpresa sul campo del Norwich. La squadra allenata da Pep Guardiola si ritrova sotto 2-0 giù nella prima mezzora in virtù dei gol di McLean e Cantwell. Al 45’ Aguero accorcia le distanze, ma Pukki in avvio di ripresa ristabilisce le distanze. All’88’ Rodri accorcia ancora e prova a regalare ai Citizens un’insperata rimonta, ma la sfida finisce 3-2. Il City scivola dunque a -5 dal Liverpool capolista.

La quinta giornata di Premier:

Liverpool-Newcaslte 3-1

Brigton-Burnley 1-1

Manchester United-Leicester 1-0

Sheffield United-Southampton 0-1

Tottenham-Crystal Palace 4-0

Wolverhampton-Chelsea 2-5

Norwich-Manchester City 3-2

Bournemouth-Everton (domani)

Watford-Arsenal (domani)

Aston Villa-West Ham (lunedì)