Premier League, il Tottenham parte in rimonta: 3-1 all'Aston Villa

Buona la prima per il Tottenham che al debutto in Premier League ha battuto 3-1 l'Aston Villa in rimonta e non senza qualche sofferenza. Dopo un brutto primo tempo in cui gli Spurs si sono trovati sotto dopo appena nove minuti con il gol di 9' McGinn, nella ripresa l'entrata in campo di Eriksen ha cambiato volto al Tottenham che al 73' ha trovato il pareggio con il nuovo arrivo Ndombele. Nel finale poi si è scatenato Harry Kane che tra l'86' e il 90' ha messo a segno una doppietta firmando il tris finale. Primi tre punti dunque per la squadra di Pochettino che raggiunge subito Liverpool e Manchester City.

Il programma completo del 1° turno di Premier:

Venerdì

Liverpool-Norwich 4-1

Sabato

West Ham-Manchester City 0-5

Bournemouth-Sheffield United 1-1

Burnley-Southampton 3-0

Crystal Palace-Everton 0-0

Watford-Brighton 0-3

Tottenham-Aston Villa 3-1