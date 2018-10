Premier League, il West Ham in dieci ottiene un 1-1 a Leicester

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

E' finita 1-1 la sfida delle 18.30 di Premier League tra Leicester e West Ham. Al 30' del primo tempo gli Hammers sono passati in vantaggio grazie alla rete di Balbuena ma otto minuti dopo sono rimasti in dieci per l'espulsione di Noble. Nel secondo tempo dopo una tremenda sofferenza, il pareggio del Leicester però è arrivato solo al 90' con Ndidi e alla fine devono accontentarsi tutti di un punto che porta le Foxes a 13 punti e il West Ham a quota 8.

Questo il programma completo della decima giornata di Premier League:

27.10 16:00 Brighton-Wolves 1-0

27.10 16:00 Fulham-Bournemouth 0-3

27.10 16:00 Liverpool-Cardiff 4-1

27.10 16:00 Southampton-Newcastle 0-0

27.10 16:00 WatfordHuddersfield 3-0

27.10 18:30 Leicester-West Ham 1-1

28.10 14:30 Burnley-Chelsea

28.10. 14:30 Crystal Palace-Arsenal

28.10 17:00 Manchester Utd-Everton

29.10 21:00 Tottenham-Manchester City