Premier League, Kane non basta: Brighton-Tottenham finisce 1-1

Passo falso per il Tottenham in trasferta sul campo del Brighton. 1-1 il risultato finale con rete degli Spurs firmata da Harry Kane al 48esimo e pareggio due minuti dopo di Gross. Per effetto del risultato il Tottenham resta al quarto posto a 68 punti mentre il Brighton scavalca West Ham e Huddersfield e si piazza al 13esimo posto.