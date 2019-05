Premier League, l'Arsenal stecca e regala la Champions al Chelsea

© foto di Insidefoto/Image Sport

Due calci di rigore decidono la partita tra Arsenal e Brighton, e con un gol per tempo l'incontro finisce sul risultato di 1-1. Avanti i Gunners in apertura (9') con Aubameyang, ripresi però all'ora da Murray, come detto anche lui dal dischetto. Con questo pareggio l'Arsenal di fatto si estromette quasi definitivamente dalla corsa alla Champions, visti i tre punti di distanza dal Tottenham terzo e le otto reti di svantaggio nella differenza reti. C'è di più: il Chelsea, terzo e grande rivale proprio dell'Arsenal, può festeggiare l'accesso matematico alla prossima Champions League. Una soddisfazione anche per Sarri, dunque, tanto criticato al suo primo anno londinese.

Il programma completo del 37° turno di Premier :

Venerdì

EVERTON-BURNLEY 2-0

Ieri

BOURNEMOUTH-TOTTENHAM 1-0

WEST HAM-SOUTHAMPTON 3-0

WOLVERHAMPTON-FULHAM 1-0

CARDIFF-CRYSTAL PALACE 2-3

NEWCASTLE-LIVERPOOL 2-3

Oggi

CHELSEA-WATFORD 3-0

HUDDERSFIELD-MANCHESTER UNITED 1-1

ARSENAL-BRIGHTON 1-1

Domani

MANCHESTER CITY-LEICESTER ore 21