Premier League, l'Arsenal torna alla vittoria: 2-1 al Bournemouth

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo tre pareggi consecutivi, l'Arsenal è tornato alla vittoria battendo 2-1 il Bournemouth in trasferta. I Gunners sono passati in vantaggio al 30' grazie all'autogol di Lerma ma pochi secondi prima dell'intervallo i padroni di casa hanno trovato il pareggio con King. Nella ripresa al 67' Aubameyang ha poi trovato il gol della vittoria che permette all'Arsenal di salire a 27 punti in classifica mentre il Bournemouth resta a quota 20.

Sabato 24 novembre

Brighton-Leicester 1-1 (15' Murray, 79' Vardy)

Everton-Cardiff 1-0 (59' Sigurdsson)

Fulham-Southampton 3-2 (18' Armstrong, 33' Mitrovic, 43' Schurrle, 53' Armstrong, 63' Mitrovic)

Manchester United-Crystal Palace 0-0

Watford-Liverpool 0-3 (67' Salah, 76' Alexander-Arnold, 89' Firmino)

West Ham-Manchester City 0-4 (11' Silva, 19' Sterling, 34' Sanè, 90+3' Sanè)

Tottenham-Chelsea 3-1 (8' Alli, 16' Kane, 55' Son, 85' Giroud)

Domenica 25 novembre

Bournemouth-Arsenal 1-2 (45' King, 27' autogol Lerma, 67' Aubameyang)

17 Wolverhampton-Huddersfield

Lunedì 26 novembre

Burnley-Newcastle