© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria sfumata all’ultimo per il Tottenham nel match giocato sul campo dell’Everton, valido per l’undicesima giornata della Premier League. Gli Spurs sono stati inchiodati sull’1-1 dai Toffees. Londinesi avanti grazie alla rete messa a segno al 63’ da Alli. Il Tottenham ha poi dovuto giocare gli ultimi dieci minuti più recupero per via dell’espulsione subita da Son. Finale di sofferenza, con l’Everton che in pieno recupero è riuscito a trovare la rete del pari con Tosun. Il Tottenham resta dunque undicesimo a quota 13 punti, l’Everton 17esimo a 11.

Il programma completo dell'11° turno di Premier League:

Sabato

13:30 Bournemouth - Manchester Utd 1-0

16:00 Arsenal - Wolves 1-1

16:00 Aston Villa - Liverpool 1-2

16:00 Brighton - Norwich 2-0

16:00 Manchester City - Southampton 2-1

16:00 Sheffield Utd - Burnley 3-0

16:00 West Ham - Newcastle 2-3

18:30 Watford - Chelsea 1-2