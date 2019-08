© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riportato da Sky Sports, i club di Premier League discuteranno il prossimo 12 settembre le date della chiusura del prossimo calciomercato estivo dopo le polemiche di Pochettino che ha sottolineato come la chiusura anticipata sia un vantaggio per gli altri club in chiave competizioni europee. Possibile che venga votata una mozione per posticipare la data della chiusura delle trattative.