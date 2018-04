Premier League, lo United rinvia la festa: Man City battuto 3-2 in rimonta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United ha scritto un'altra delle entusiasmanti pagine delle storie del derby. Sotto di 2-0 a fine primo tempo infatti, la squadra di Mourinho è stata capace di battere 3-2 il Manchester City di Guardiola in rimonta rimandando la festa per la vittoria matematica del titolo di Premier League. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 25' con Kompany e cinque minuti dopo hanno raddoppiato con Gundogan. Nella ripresa però un grande Pogba ha trascinato i Red Devils mettendo a segno una doppietta in due minuti e al 69' Smalling ha completato la rimonta dello United che con questa vittoria stacca Liverpool e Tottenham e sale 71 punti in classifica, mentre il City resta a quota 84. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Guardiola dopo quella in Champions contro il Liverpool: per festeggiare il titolo bisognerà aspettare la prossima gara.