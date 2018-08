Premier League, Man City esagerato: Huddersfield travolto 6-1

© foto di Imago/Image Sport

Seconda vittoria in due gare per il Manchester City che al debutto in casa in Premier League ha travolto l'Huddersfied per 6-1. Senza pietà la squadra di Guardiola che già nel primo tempo era avanti 3-1 grazie alla doppietta di Aguero e il gol di Gabriel Jesus e il gol degli ospiti di Stankovic. Nella ripresa però i Citizens hanno cominciato a divertirsi andando ancora a segno con David Silva, con l'autogol di Kongolo e la terza rete di un Aguero scatenato. Il City dunque vola a punteggio pieno e risponde al Chelsea dopo la vittoria nel derby di Londra.

PREMIER LEAGUE 2° TURNO

Cardiff-Newcastle 0-0

Everton-Southampton 2-1

Leicester-Wolverhampton 2-0

Tottenham-Fulham 3-1

West Ham-Bournemouth 1-2

Chelsea - Arsenal 3-2

DOMENICA

Burnley - Watford 1-3

Manchester City - Huddersfield 6-1

Brighton - Manchester United (19/8, ore 17)

Crystal Palace - Liverpool (20/8, ore 21)