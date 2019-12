© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria interna per il Manchester City per Pep Guardiola nel 18^ turno di Premier League. All'Etihad Stadium contro il Leicester, secondo in classifica, finisce 3-1 per i padroni di casa. Di Mahrez, Gundogan su rigore e Gabrie Jesus le reti dei Citizens, mentre il sigillo della bandiera per le Foxes porta la firma di Vardi. Con questi tre punti il City si porta a -1 proprio sulla compagine di Brendan Rodgers.

Questa la classifica di Premir League dopo le gare del 18° turno:

Liverpool 49*

Leicester 39

Manchester City 38

Chelsea 19*

Sheffield United 28

Wolverhampton 27

Tottenham 26*

Manchester United 25*

Newcastle 25

Burnley 24

Arsenal 23

Crystal Palace 23

Brighton 20

Bournemouth 19

Everton 19

West Ham 19*

Southampton 18

Aston Villa 15

Norwich 12

Watford 9*

* una partita in meno