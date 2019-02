Premier League, nessun gol ad Old Trafford. Bene invece l'Arsenal

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terminate da pochi minuti le due partite di Premier League in programma oggi alle ore 15. Il palcoscenico principale era senz'altro quello di Old Trafford, laddove però Manchester United e Liverpool non si sono fatte male, ed hanno concluso il loro incontro sullo 0-0, senza che nessuna delle due riuscisse a creare situazioni particolarmente pericolose. Bene invece l'Arsenal, che ha chiuso la pratica Southampton già nel primo tempo con i gol di Lacazette e Mkhitaryan, mantenendo poi il 2-0 anche nel corso della ripresa.

Di seguito il programma del 27° turno di Premier League:

6 febbraio

EVERTON-MANCHESTER CITY 0-2

Venerdì

CARDIFF-WATFORD 1-5

WEST HAM-FULHAM 3-1

Ieri

BURNLEY-TOTTENHAM 2-1

BOURNEMOUTH-WOLVERHAMPTON 1-1

NEWCASTLE-HUDDERSFIELD 2-0

LEICESTER-CRYSTAL PALACE 1-4

Oggi

ARSENAL-SOUTHAMPTON 2-0

MANCHESTER UNITED-LIVERPOOL 0-0

Rinviata

CHELSEA-BRIGHTON