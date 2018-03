Premier League, niente VAR la prossima stagione: se ne riparla nel 2019

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Times, in Premier League dovranno aspettare con ogni probabilità la stagione 2019-2020 per vedere l'introduzione del VAR come assistente del direttore di gara. Infatti, il quotidiano scrive che la prossima stagione verrà testata la tecnologia nei vari stadi come accaduto l'anno scorso in Italia, per poi rinviare l'inserimento definitivo del Video Assistent nella stagione successiva.