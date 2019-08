Premier League, Pellegrini contro il VAR: "Non è la stessa cosa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il manager del West Ham Manuel Pellegrini è intervenuto per parlare del VAR, utilizzato per il primo anno in Inghilterra: “È più difficile. Non è la stessa cosa, i fan devono aspettare se è gol o meno. Penso che il VAR sarà corretto se non verrà usato ogni volta”. Siamo soltanto all'inizio della stagione, ma nel campionato inglese ci sono già le prime polemiche.