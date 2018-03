Premier League, poker del Tottenham al Bournemouth ma Kane finisce ko

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'eliminazione dalla Champions League subita per mano della Juventus, il Tottenham si è subito rialzato battendo 4-1 il Bournemouth. Gli Spurs sotto di un gol dopo appena sette minuti per la rete di Stanislav, hanno rimontato Alli, la doppietta di Son e la rete finale di Aurier. Le brutte notizie però arrivano da Kane costretto ad uscire dopo 34 minuti a causa di un problema alla caviglia che tiene in ansia tutti.