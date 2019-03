© foto di Imago/Image Sport

Prima sconfitta dell'era Solskjaer per il Manchester United in campionato. I Red Devils infatti dopo l'incredibile impresa di Champions League a Parigi, sono stati battuti 2-0 in casa dell'Arsenal non riuscendo questa a trovare alcun miracolo. I Gunners sono passati in vantaggio al 12' con Xhaka e poi hanno raddoppiato nella ripresa con il rigore trasformato da Aubameyang. Con questo successo l'Arsenal approfitta del ko del Tottenham, supera lo United e sale a 60 punti in classifica lasciando invece i Red Devils a quota 58.

Questo il programma completo del 30° turno di Premier League:

Sabato

13:30 Crystal Palace-Brighton 1-2

16:00 Cardiff-West Ham 2-0

16:00 Huddersfield-Bournemouth 0-2

16:00 Leicester-Fulham 3-1

16:00 Newcastle-Everton 3-2

16:00 Southampton-Tottenham 2-1

18:30 Manchester City-Watford 3-1

Domenica

13:00 Liverpool-Burnley 4-2

15:05 Chelsea-Wolverhampton 1-1

17:30 Arsenal-Manchester United 2-0