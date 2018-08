Premier League, primo tonfo del Man United: il Brighton vince 3-2

© foto di Imago/Image Sport

Prima sconfitta in campionato per il Manchester United che sul campo del Brighton ha perso 3-2 dopo una brutta prestazione. Sotto di due gol in appena due minuti dal 25' al 27' a causa delle reti di Murray e Duffy, i Red Devils hanno cercato di riaprire la gara con il colpo di testa di Lukaku al 34' ma prima dell'intervallo Pasca Gross ha chiuso i giochi trasformando il rigore del 3-1. Nella ripresa lo United ci ha provato in maniera confusa e poco organizzata trovando solo un calcio di rigore al 95' con Paul Pogba ma senza riuscire a trovare l'impresa. Prima vittoria per il Brighton che sale a 3 punti, raggiungendo proprio la squadra di Mourinho, la quale invece resta dietro a City e Chelsea.

PREMIER LEAGUE 2° TURNO

Cardiff-Newcastle 0-0

Everton-Southampton 2-1

Leicester-Wolverhampton 2-0

Tottenham-Fulham 3-1

West Ham-Bournemouth 1-2

Chelsea - Arsenal 3-2

DOMENICA

Burnley - Watford 1-3

Manchester City - Huddersfield 6-1

Brighton - Manchester United 3-2

Crystal Palace - Liverpool (20/8, ore 21)