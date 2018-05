Premier League, ricavi da paura: il WBA ultimo incassa 108 milioni

© foto di Federico De Luca

La Premier League attraverso il proprio sito ufficiale ha pubblicato le cifre relative i pagamenti ad ogni club per diritti televisivi e commerciali per la stagione 2017-18. Il massimo campionato inglese si è confermato non solo di gran lunga più ricco di qualsiasi altro campionato al mondo, ma anche della Champions League. Il West Bromwich Albion, ultimo classifcato e di conseguenza quello che ha incassato meno ha diritto a quasi 95 milioni di sterline (108 milioni di euro al cambio). Il Manchester United è la squadra che ha incassato di più con quasi 150 milioni di sterline. Il criterio di suddivisione è il seguente:

Vendita di diritti all'estero: uguale ripartizione fra i 20 club

Ricavi centrali commerciali: uguale ripartizione fra i 20 club

Ricavi televisivi nel Regno Unito: 50% equamente ripartizione fra i 20 club

25% pagamento in proporzione alla frequenza degli inconri trasmessi da ciascun club

25% pagamento in proporzione alla classifica della Premier League 2017/18