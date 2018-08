Premier League, Salah-gol e il Liverpool è solo al comando

© foto di Imago/Image Sport

Salah, ancora Salah, fortissimamente Salah. E il Liverpool è solitario al comando, in attesa delle partite di domani. Basta una rete dell'egiziano (secondo centro in questa Premier League) per piegare la resistenza del Brighton: 1-0 per il Liverpool ad Anfield. E i reds dopo tre giornate sono a punteggio pieno.

Il programma

Wolverhampton - Manchester City 1-1

Arsenal - West Ham 3-1

Bournemouth - Everton 2-2

Huddersfield - Cardiff 0-0

Southampton - Leicester 1-2

Liverpool - Brighton 1-0

DOMANI

Watford - Crystal Palace (26/8, ore 14.30)

LUNEDI

Fulham - Burnley (27/8, ore 17)

Newcastle - Chelsea (27/8, ore 17)

MARTEDI

Manchester United - Tottenham (28/8, ore 21)