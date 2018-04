Premier League, Salah vince il premio di calciatore dell'anno

Mohamed Salah è stato eletto calciatore dell'anno in Premier League dalla Professional Footballers Association. Battuta la concorrenza di Harry Kane, David de Gea, Kevin De Bruyne, David Silva e Leroy Sané. "È fantastico aver vinto" ha commentato l'asso egiziano, che aggiunge: "Il mio obiettivo è vincere qualcosa con la squadra. Penso sempre alla squadra, mai a me stesso. E siamo molto vicini all'obiettivo, siamo in semifinale e cercheremo di vincere". Salah è il settimo giocatore del Liverpool a vincere il premio dopo McDermott, Dalglish, Rush, Barnes, Gerrard e Suarez.

Truly honoured by this prize which was awarded to me by colleagues - very special day😍😍 pic.twitter.com/7mrFN0lHsP

— Mohamed Salah (@22mosalah) 23 aprile 2018