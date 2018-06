Premier League, si cambia: sosta invernale dal 2019/20

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità importanti per quanto riguarda la Premier League e la FA Cup. A partire dalla stagione 2019/20 sarà introdotto ufficialmente il mid-season break, ovvero una sosta invernale che avrà luogo a febbraio. La pausa sarà di due settimane, che sara utilizzata per "spalmare" un turno di Premier: cinque gare nel primo fine settimana, altre cinque il week end successo. Le gare valide per il quinto turno di FA Cup verranno spostate a metà settimana: niente replay in caso di pareggio, saranno i supplementari ed i calci di rigore a decretare il vincitore. Nessun cambio invece per il tradizionale Boxing Day.