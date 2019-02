© foto di Imago/Image Sport

Successo largo e importante per l'Everton, che grazie allo scatenato Sigurdsson va avanti due a zero a Cardiff e nel finale realizza anche il terzo grazie al giovane Calvert-Lewin. Mounie fa sognare l'Huddersfield con un gol al 91' che i supporter del Wolverhampton difficilmente dimenticheranno. Bene anche il Leicester, col nuovo tecnico Rodgers in tribuna, che vince 2-1 sul Brighton grazie a Vardy e Gray. Bene anche il Newcastle di Benitez, che davanti al proprio pubblico vince nettamente, 2-0, contro il Burnley, superato anche in classifica.