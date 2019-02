Premier League, tris del Tottenham al Leicester: gli Spurs ci sono

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è anche il Tottenham per il titolo. La squadra di Pochettino infatti continua a stare incollata a Liverpool e Manchester City dopo aver battuto a Wembley anche il Leicester per 3-1. Gli Spurs sono passati in vantaggio con Davinson Sanchez al 33' e dopo il rigore sbagliato da Vardy al 60', hanno trovato anche raddoppio con Eriksen. Al 76' Vardy si è riscattato accorciando le distanze ma in pieno recupero Son ha chiuso i giochi trovando il tris finale. Con questo successo il Tottenham sale a 60 punti, a -2 dal City e -5 dal Liverpool, mentre il Leicester resta a quota 32.

Questo il programma completo del 26° turno di Premier:

Sabato 9 febbraio

13.30 Fulham-Manchester United 0-3

16:00 Crystal Palace-West Ham 1-1

16:00 Huddersfield-Arsenal 1-2

16:00 Liverpool-Bournemouth 3-0

16:00 Southampton-Cardiff 1-2

16:00 Watford-Everton 1-0

18:30 Brighton-Burnley 1-3

Domenica 10 febbraio

14:30 Tottenham-Leicester 3-1

17:00 Manchester City-Chelsea

Lunedì 11 febbraio

21:00 Wolves-Newcastle