Premier League, ufficializzata la chiusura del mercato l'8 agosto

© foto di Imago/Image Sport

La Premier League ha ufficializzato le date della chiusura del calciomercato inglese. La finestra si aprirà tra due giorni, il 16 maggio. I giocatori delle altre federazioni, tramite TMS, potranno sbarcare in Premier dall'11 giugno. Inoltre, la chiusura del calciomercato, come già deciso dalle società lo scorso novembre, ci sarà l'8 agosto. I club avranno la possibilità di prestare e vendere giocatori altrove, dove le leghe saranno aperte, come in League One e League Two, il cui mercato chiuderà il 2 settembre. La EFL ha votato per la chiusura del mercato della Championship l'8 agosto come per la Premier.