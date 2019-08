Premier League, ulteriori 24 ore per sistemare gli affari in via di definizione

© foto di Federico De Luca

Alle 18 chiude ufficialmente il mercato in Inghilterra. I club britannici avranno, a differenza di quanto succede in Italia, ulteriori 24 ore dopo la chiusura ufficiale per sistemare eventuali dettagli rimasti in sospeso previa comunicazione alla FA entro e non oltre la deadline. Una notizia che riguarda da vicino anche i nostri club, considerati i giocatori della nostra Serie A coinvolti nelle trattative per approdare nel campionato più ricco al mondo.