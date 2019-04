© foto di

Pesante sconfitta del Manchester United nell'anticipo della trentatreesima giornata di Premier League contro il Wolverhampton. Dopo il vantaggio di McTominay al 13' è arrivato infatti prima il pareggio di Jota al 25' e poi l'autorete di Smalling al 77'. Nel mezzo l'espulsione di Young, per due gialli presi nel giro di cinque minuti. Con questa sconfitta i Red Devils restano al quinto posto in classifica, alla pari del Tottenham che deve però ancora giocare, e domani il Chelsea di Maurizio Sarri, nel recupero della ventisettesima giornata, avrà la chance di superare lo United in classifica vincendo nella sfida di Stamford Bridge contro il Brighton. Nell'altra gara di questa sera il Watford ha passeggiato sul Fulham vincendo 4-1.

33esima giornata

02.04 Watford-Fulham 4-1

02.04 Wolverhampton-Manchester United 2-1

03.04 Manchester City-Cardiff

05.04 Southampton-Liverpool

06.04 Bournemouth-Burnley

06.04 Huddersfield-Leicester

06.04 Newcastle-Crystal Palace

07.04 Everton-Arsenal

08.04 Chelsea-West Ham

23.04 Tottenham-Brighton

Classifica

Liverpool 79

Manchester City 77*

Arsenal 63*

Tottenham 61*

Manchester United 61

Chelsea 60*

Wolverhampton 47

Watford 46

Leicester 44

Everton 43

West Ham 42

Bournemouth 38

Crystal Palace 36*

Newcastle 35

Brighton 33**

Southampton 33*

Burnley 33

Cardiff 28*

Fulham 17***

Huddersfield 14

*una partita in meno

** due partite in meno

*** una partita in più